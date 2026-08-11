Nvidia inngår samarbeid med Wall Street-banker om en enorm AI-investering

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Nvidia har inngått avtaler med Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs og KKR, noen av de største bankene på Wall Street, for å investere 500 milliarder dollar i kunstig intelligens. Ifølge Nvidia er dette første gang AI-maskinvare og -infrastruktur blir behandlet som en egen aktivaklasse.

Den enorme pengesummen skal gå til Nvidias egne prosjekter, samt til å støtte prosjekter utviklet av selskapets partnere. Det antas at investeringen vil føre til etablering av nye datasentre og nye fabrikker for produksjon av de nødvendige AI-brikkene, samt økt tilgjengelighet for kjøpere.

«Databehandling har blitt en kritisk del av infrastrukturen. Etter hvert som vi har utvidet vår tilnærming til digital infrastruktur, har vi lært at gjennomføring, ikke ambisjon, er den vanskelige delen,» sa Joe Bae og Scott Nuttal, co-sjefer i KKR (via BBC News).

De store teknologiselskapene har samlet sett brukt over en billion dollar på AI-infrastruktur i løpet av tre år, og det forventes ytterligere investeringer ettersom de fortsetter å satse på teknologien.