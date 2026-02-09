Nvidia kan ha en erstatning for RTX 50 Super-kortene, men det er usannsynlig at det vil glede spillere

HQ

Som vi rapporterte om i forrige uke, ser det ut til at hvis du håpet på at Nvidia skulle gi ut RTX 50 Super GPUer i år, bør du ikke holde pusten. Ikke bare skjer produksjonen av disse kortene angivelig ikke, men det ser ut til at neste generasjon Nvidia GPUer også har blitt forsinket.

Imidlertid er det en plan om å kanskje utvide RTX 50-serien en kort stund lenger. I følge det franske utsalgsstedet Overclocking.com (via Wccftech) planlegger Nvidia utgivelsen av en ny GPU-modell som kan erstatte flaggskipet 5090. Produksjonen har angivelig allerede begynt på dette kortet, og selv om det sies å ikke være relatert til Super-serien, kan det tilby brukerne en oppgradering sammenlignet med de eldre 50-serie GPU-ene.

Det er ingen spesifikasjoner for det nye kortet, men det kan være ute i 3. kvartal i år. Dette vil neppe imponere spillere, ettersom en kraftigere 5090 bare kommer til å være like utenfor den gjennomsnittlige prisklassen som en vanlig 5090 er. Selv om det er mulig at dette i det minste gir noen high-end-spillere en sjanse til å få en større oppgradering før rapporterte produksjonsnedskjæringer kommer til å gjøre det til et mareritt å få en ny GPU.