Nvidia og AMD forventes å øke GPU-prisene betydelig fra og med denne måneden

Vil ikke noen tenke på de stakkars PC-byggerne? For å være helt seriøs, så har PC-spillkonsumenter blitt hardt rammet i det siste, takket være den globale minnemangelen forårsaket av massive utvidelser i AI-sektoren. Prisen på RAM-minne har skutt i været, og nå ser det ut til at GPU-kostnadene kommer til å mangedoble seg.

Som rapportert av det koreanske utsalgsstedet Newsis, forventes det at AMD fra og med denne måneden vil øke GPU-prisene over hele linjen, med Nvidia som følger etter i februar. Det rapporteres også at GPU-prisene vil øke hver måned som følger, noe som påvirker både forbrukerprodukter og de som brukes i AI-datasentre og -tjenester.

"Den gjennomsnittlige andelen minne i den totale GPU-produksjonskostnaden har nylig oversteget 80%," sa en kilde til Newsis. Disse kostnadene gjør det vanskelig å produsere GPU-er og holde dem på dagens prisnivå, selv om forbrukerne allerede synes at kostnadene for det nyeste og beste grafikkortet er en stor belastning for lommeboken.

På nettet ser man effektene akkurat nå, ettersom Nvidia RTX 5090 GPUer blir oppdaget for priser nær $ 4000 (via Wccftech), og disse kostnadene forventes bare å stige. Selv om du ikke spruter pengene som trengs for en massiv oppgradering, vil du sannsynligvis fortsatt bruke mer enn MSRP på en ny GPU snart.