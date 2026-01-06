Nvidia øker bildegenereringen opptil 6 ganger

HQ

Nvidia har kunngjort en oppgradering fra DLSS 4.0 til 4.5. Og mens oppskaleringsdelen er interessant i seg selv, kommer den også med en ny modell for å gjøre Frame Generation, 2. gen Transformer-modellen som oppgraderer det eksisterende 4X-systemet til 6X, noe som betyr at for hver ramme som gjengis på vanlig måte, kan Nvidia RTX 50-serie kort generere ytterligere 5 rammer.

Det nye oppgraderte systemet vil lanseres i løpet av våren og har blitt trent på et mye større datasett enn det nåværende systemet, noe som ifølge Nvidia forbedrer bildekvaliteten og bevegelsesklarheten.

Ettersom DLSS 4.5 Super Resolution bruker en kraftigere AI-basert modell, er det ikke lenger nødvendig med datakomprimering, kombinert med endringer i måten beregningene gjøres på, noe som resulterer i det Nvidia hevder er "fysisk nøyaktighet".

Den viktigste nyheten for de som ikke eier et ultra-highend-system, er introduksjonen av Dynamic Multi Frame Generation. Som navnet antyder, skifter den mellom hvor mye Multi Frame Generation brukes for å sikre at bildefrekvensen, systemresponsen og bildekvaliteten alltid er balansert, noe som også gir mindre belastning på systemet ettersom den låser seg til skjermens oppdateringsfrekvens eller et manuelt valgt tall. Dette er fullt bakoverkompatibelt, og bør være spesielt synlig i spill der bildefrekvensen endres mye avhengig av intensiteten i spillet.

Nvidia-appen får også en oppdatering, med en beta-oppdatering som allerede er tilgjengelig, og en full utgivelse neste uke.

Nvidia