Nvidia planlegger årets tredje prisøkning, og prisene på grafikkort forventes å stige med 30 %

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Ettersom prisen på RAM skyter i været over hele verden, blir produsenter av teknologikomponenter og spillhardware tvunget til å øke prisene for å unngå tap. Nvidia, verdens ledende grafikkortprodusent og en av de viktigste aktørene i AI-kappløpet, øker prisen på sine GPU-er nok en gang.

Ifølge Taiwans Economic Daily News (via Insider Gaming) øker Nvidia prisene på grafikkortene sine med 20–30 %, noe som er den tredje prisøkningen i år. Sist prisen på Nvidias GPU-er ble økt, gjaldt det kun 5090-modellen, men nå forventes det at hele GeForce-serien vil bli dyrere.

Man kan også forvente prisøkninger fra andre GPU-produsenter, som ASUS, Gigabyte og flere. På tidspunktet for denne artikkelen har Nvidia ikke offisielt bekreftet denne nyheten, men med tanke på at vi fortsatt ser prisøkninger i hele teknologisektoren, ville det ikke overraske oss. Ettersom etterspørselen etter AI fortsetter å føre til prisstigninger på teknologiprodukter, står mange PC-spillere overfor utsiktene til å ikke kunne oppgradere spesifikasjonene sine i overskuelig fremtid, med mindre de er villige til å bruke tusenvis.