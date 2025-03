Nvidia presenterer AI-drevne stasjonære superdatamaskiner

HQ

Nvidia har kunngjort det som ser ut til å bli neste generasjons PC- og skrivebordsteknologi som en del av GPU Technical Conference. Teknologigiganten har løftet teppet for en ny gadget som er kjent som DGX, som er en personlig AI-drevet stasjonær superdatamaskin som bruker Grace Blackwell -plattformen for å gi et sted der utviklere, studenter, forskere, dataforskere og andre kan leke seg med stadig større modeller uten å være tynget eller begrenset av dagens PC-teknologi.

Det finnes to varianter av dette systemet, kjent som DGX Spark og DGX Station, og mens begge tidligere bare var tilgjengelige for datasentre, kommer de nå til forbrukerne, og teknologien åpnes for Asus, Dell, HP med flere.

Nvidias administrerende direktør og grunnlegger Jensen Huang snakket om denne teknologien under Nvidias GTC-keynote, der han nevnte: "AI har forvandlet alle lag av databehandlingsstakken. Det er naturlig at en ny klasse datamaskiner dukker opp - designet for AI-native utviklere og for å kjøre AI-native applikasjoner. Med disse nye DGX Personal AI-datamaskinene kan AI spenne fra skytjenester til desktop- og edge-applikasjoner."

DGX Spark er den mindre versjonen som bruker en GB10 Grace Blackwell Superchip, en Blackwell GPU med femte generasjons Tensor Cores og FP4-støtte, som til sammen gir mulighet for opptil 1 000 billioner operasjoner per sekund. DGX Station utvider dette til en GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip og den samme GPU-en, men nå også med 784 GB minne for å muliggjøre en nettverkshastighet på opptil 800 GB/s.

Dette er en annonse:

Du kan for øyeblikket reservere en DGX Spark -enhet, men DGX Station -enheter vil ikke være tilgjengelige før senere i år. Prisene er ikke nevnt ennå.