Nvidia setter en stopper for ubegrenset spilling i skyen med GeForce Now

HQ

GeForce Now har lenge blitt markedsført som en enkel måte å spille tyngre spill på en PC på, uten å måtte eie en kostbar monstermaskin. Men nå vil Nvidia begynne å begrense skyspillingen for abonnenter. Grensen som ble innført for nye abonnenter i fjor, vil gjelde for alle fra 1. januar. Ja, bortsett fra de som har den ikke lenger tilgjengelige "Founders Edition".

Det er en streng grense på 100 timers spilling per måned, uavhengig av om du betaler for Performance eller Ultimate. Når timene tar slutt, må du finne frem lommeboken. Performance-medlemmer kan kjøpe 15 ekstra timer for rundt £ 3, mens Ultimate-brukere må betale £ 6 for samme mengde tid.

Det er mildt sagt litt av en nedtur. Det eneste positive er at Nvidia vil gjøre det mulig å overføre opptil 15 oppsparte (ubrukte) timer til neste måned. Men ellers er festen over, og taksameteret går.