Nvidia-sjef om DLSS 5: "Jeg elsker ikke AI-slop selv"

Siden avsløringen har DLSS 5 i stor grad blitt hånet på nettet for hvordan det feiltolker den kunstneriske visjonen til en spillutvikler og legger et stort AI-filter over toppen av det. Nvidia-sjef Jensen Huang mener det er feil å feilvurdere teknologien så tidlig, og har nok en gang forklart formålet med den i et nytt intervju.

I samtale med Lex Fridman sa Huang at han kan føle med spillere og deres holdning til DLSS 5. "Jeg kunne se hvor de kommer fra, fordi jeg ikke elsker AI-slop selv ... alt AI-generert innhold ser stadig mer likt ut ... Jeg har forståelse for hva de tenker."

Huang vil imidlertid ikke at vi bare skal forbinde dette verktøyet med AI-slop. "Det er betinget av teksturene, kunstnerens kunstnerskap. Så hver eneste frame forbedres, men den endres ikke." I hovedsak hevdet Huang igjen at det er opp til kunstneren hvordan de vil bruke verktøyet. Og det er tilsynelatende til deres fordel. "Alt dette gjøres for kunstneren, slik at de kan skape noe som er mye vakrere, men fortsatt i den stilen de ønsker."

Huang presiserer at DLSS 5 ikke bare er ment for etterbehandling av eksisterende bilder i spill. I stedet handler det om å gi kunstnere "verktøyet til AI." Om det er noe de har bedt om eller ønsket, er uvisst, siden det er der nå.