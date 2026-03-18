Nvidia-sjef sier at spillere tar "helt feil" om DLSS 5

DLSS 5 fikk sannsynligvis ikke den avsløringen Nvidia ønsket. Det har blitt litt av en latter blant spillere, først og fremst for sin evne til å gjøre mange veldesignede spillkarakterer til uhyggelige, AI-rekonstruksjoner som nesten føles som definisjonen av AI-slop. Folk er ikke fan, for å være direkte.

Nvidia-sjef Jensen Huang er imidlertid ikke enig i den følelsen. Da han ble spurt i en Q & A med Tom's Hardware om kritikken, sa han at folk tar feil om DLSS 5. "Vel, først og fremst tar de helt feil," begynte Huang. Han fortsatte med å forklare at det er opp til utviklerne hvordan de bruker DLSS 5, og presiserte at det ikke er en etterbehandlingsteknologi.

"Grunnen til det er fordi, som jeg har forklart veldig nøye, DLSS 5 smelter sammen kontrollerbarhet av geometri og teksturer og alt om spillet med generativ AI," sa Huang. "Det er ikke etterbehandling, det er ikke etterbehandling på rammenivå, det er generativ kontroll på geometrienivå ... Alt dette er under kontroll - direkte kontroll - av spillutvikleren," sa han. Dette er noe helt annet enn generativ AI; det er generativ AI med innholdskontroll. Det er derfor vi kaller det neural rendering."

Ifølge Huang er det helt opp til utviklerne å finjustere AI-en, og se hva sluttresultatet blir når de bruker DLSS 5 med figurene sine. Hvorvidt dette vil snu folks mening er vanskelig å si, ettersom mye skade allerede har blitt gjort på førsteinntrykket.