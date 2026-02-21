Nvidia utvikler mange AI-verktøy, men kan de revolusjonere spill på den måten de ønsker?

HQ

Både på CES i Las Vegas og nylig på et europeisk arrangement i London, fikk vi sjansen til å stikke innom Nvidias utstillingsvindu, der de hadde mye interessant teknologi på utstilling. Noen av tingene, som Nvidia DGC Spark, var kanskje litt utenfor vårt budsjett og mer arbeidsplassfokusert for å være av reell interesse, men som PC-spillere ville forvente, var det mye der ute som imponerte dem også. Enten du er begeistret eller skuffet over Nvidias AI-fokus, er det mye av det selskapets fremtid dreier seg om, og det gjelder mye av den kommende spillprogramvaren og maskinvaren.

Det som sannsynligvis vil påvirke de fleste Nvidia-brukere der ute, er ankomsten av DLSS 4.5. Ved hjelp av en 2. generasjons transformatormodell kan dette forbedre mye av spillgrafikken vår, fra bildegenerering til seriøst forbedret belysning og detaljer. I demoene vi så, var det ganske tydelig å se noen av belysningsoppgraderingene i en tittel som Black Myth: Wukong, for eksempel, og du kan umiddelbart se hvordan dette vil påvirke noen som elsker å ta vakre skjermbilder, for eksempel. Den fjerner knust svart, forstår bedre hvordan farger skal fungere, og fjerner spor og flekker i fjerne objekter.

Det er kult å se i aksjon, og det er fint at Nvidia har lansert denne oppdateringen fra og med 20-serien, men det er ikke det eneste fokuset i DLSS 4.5. Den nylig forbedrede DLSS tillater også opptil 6 ganger rammegenerering, men den teknologien er bare tilgjengelig på 50-serie GPUer, siden den er så krevende. I demoen vi så, så det ut som om det var mange bilder, men med begge disse oppdateringene er det vanskelig å avgjøre hvor stor forbedring du vil merke når du spiller et spill, med alle de tingene som kan skje i et RPG-spill med åpen verden som The Outer Worlds 2.

Der du kanskje kan gjøre bruk av alle de ekstra rammene, er på en Nvidia G-Sync Pulsar-skjerm. Nvidia er ikke et skjermselskap, men de har bestemt seg for å løse et problem de så med moderne skjermer, ettersom Pulsar effektivt fjerner bevegelsesuskarphet, slik at du får et klart bilde selv når karakterer, kart og mer beveger seg raskt foran synet ditt. Merkelig nok ble dette bare vist på et strategispill på London-utstillingen, mens vi på Las Vegas-utstillingen så Overwatch på en av disse skjermene, og det var mye lettere å tydeliggjøre forskjellen denne skjermen tilbyr. Det ser ut til at det er mye mer av et konkurransefokusert element, men teknologien er seriøst imponerende for å gjøre det den gjør, og vi ville ikke bli overrasket om og når det blir den nye standarden for alle som håper å begynne å ta spillet sitt på alvor.

Hvis du bare vil være en uformell spiller, men så ubelastet av spillkunnskap at du bare vil be en assistent om hjelp, så har Nvidia ACE dekket deg. Dette er en AI-rådgiver eller troppskompis, avhengig av hvilken type spill du spiller. I Total War: Pharaoh tar ACE form av en eldre lærd, mens det i PUBG er en vennlig lagkamerat som holder utkikk etter fiender og plukker opp gjenstander for deg. Det er absolutt et element av latskap og kanskje ensomhet i å bruke ACE, men det er også ganske morsomt i bunn og grunn, med potensial til å spare deg for sekunder, kanskje minutter med surfing på internett for å finne svar fra fora som AI-en vil grave opp for deg. ACE er smartere enn et gjennomsnittlig Google-søk eller Reddit-spørring, i hvert fall er det meningen, men det er vanskelig å si hvor stor mesterstrateg du vil bli når du alltid har den utspekulerte rådgiveren din tilgjengelig ved skulderen.

Det mest interessante som ble avslørt, i hvert fall for spillere, er nok Nvidias Remix-teknologi. Det var ikke til stede i London, men i hovedsak kan dette være en enorm velsignelse for moddere som effektivt ønsker å remasterere eldre titler. Vi så Half-Life 2 gitt nytt liv, teksturer, belysning og mer med et enkelt trykk på en knapp, og selv om det ikke betyr at vi kan remastere hva vi vil med et knips med fingrene, er det en spennende bit av teknologi som ser ut som den har mye potensial for moddingssamfunn der ute.

Ellers er det ganske vanskelig å plukke fra hverandre viktige interesser for spillere i Nvidias kommende line-up. Som nevnt er det et tungt AI-fokus her, da det bare er slik pengene og PC-virksomheten flyter. Det er flere bilder, bedre belysning, nye ideer muliggjort av AI, men hvis du ennå ikke er overbevist av de fancy to bokstavene alle maser om, vil Pulsar sannsynligvis være det som er verdt å holde øye med. Det er fortsatt mye teknologi som må inn i den, og ideer som kan utforskes videre, men den er umiddelbart imponerende med sin kvalitet og arbeidet som er lagt ned i å lage en skjermløsning som løser et stort problem med letthet.