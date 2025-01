Nvidias administrerende direktør forsvarer den høye prisen på RTX 5090: "Spillere vil ha det beste"

HQ

Prisene på Nvidias nylig fremviste flaggskip-grafikkort, RTX 5090, har reist en del spørsmål, ettersom det vil koste 1 999 dollar når det lanseres i Sverige. Dette er dobbelt så mye som forgjengeren RTX 4090, og det har blitt rettet kritikk mot Nvidias administrerende direktør Jensen Huang på grunn av dette.

I et intervju etter CES-presentasjonen forsvarte imidlertid Huang prisingen, og sa at dette er kostnaden ved å holde seg på toppen. Han understreket også at kortet er rettet mot spillere som ikke er villige til å gå på kompromiss eller spare noen hundrelapper her og der.

"Våre entusiaster, hvis de vil ha det beste, vil de ikke nøye seg med noe litt bedre eller spare 100 dollar ved å velge noe litt dårligere."

Han understreket at RTX 5090 ikke er ment for alle, men først og fremst for de som er villige til å investere titusenvis av kroner i PC-ene sine og søker det beste innen grafikkytelse. Huang minnet også om at Nvidia tilbyr grafikkort i ulike prisklasser for å møte behovene til sin mangfoldige kundebase.

Huang avsluttet intervjuet med å understreke at selskapet streber etter å levere banebrytende teknologi til dem som verdsetter det aller beste og er villige til å investere i det.

