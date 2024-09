Nvidias administrerende direktør forteller om hvordan de bruker KI

HQ

KI er kanskje ikke den onde, sjeleknusende teknologien som den ofte fremstilles som, og den kan faktisk ha noen reelle, håndfaste fordeler.

Forutsetningen er selvfølgelig at selskapene som bruker kunstig intelligens, bruker den på en etisk forsvarlig måte og til det beste for alle, i stedet for å prøve å erstatte kunstnere og lignende av en eller annen grunn.

Nvidia CEO Jensen Huang ser ut til å prøve å komme på rett side av historien med KI, og har nylig snakket om hvor viktig det er for systemene deres, og hvordan implementeringen av KI i Nvidia produkter fører til fordeler for alle.

Huang sa "I vårt selskap bruker vi det til datagrafikk. Vi kan ikke lage datagrafikk lenger uten KI. Vi beregner én piksel, og utleder de 32 andre. Jeg mener, det er utrolig.

"Og så hallusinerer vi, om du vil, de andre 32, og det ser tidsmessig stabilt ut, det ser fotorealistisk ut, og bildekvaliteten er utrolig, ytelsen er utrolig.

"Å beregne én piksel krever mye energi. Det er beregning. Det tar veldig lite energi å slutte seg til de 32 andre, og du kan gjøre det utrolig raskt. Så en av poengene her handler ikke bare om å trene opp modellen - det handler om å bruke modellen."

For å si det rett ut: Selv om dette tyder på at Nvidia - verdens største dataselskap - er avhengig av kunstig intelligens, og jeg er ikke sikker på hva jeg synes om det, så gir metoden mening.

Når det gjelder de større fordelene som gjør at jeg ikke får panikk på Skynet -siden av spekteret, sa Huang: "Hvis det ikke var for KI, er arbeidet vi gjør innen robotikk, digital biologi, omtrent alle teknologibioselskaper jeg møter i disse dager, bygget på toppen av Nvidia.

"Generering av små molekyler, virtuell screening - hele dette området kommer til å bli gjenoppfunnet for aller første gang med datastøttet legemiddeloppdagelse på grunn av KI. Så det gjøres et utrolig arbeid der."

Jeg skal være ærlig, jeg vet ikke så mye om kunstig intelligens. Men selv om jeg er for bedre grafikk når jeg spiller spill, er det dette KI burde være og alltid har handlet om, så det er fint å se at Nvidias toppsjef anerkjenner det, og jeg håper det er slik teknologien fortsetter å bli implementert (takk, PC Gamer).