Nvidias kommende RTX 50-serie kan kreve nesten 600 W

Ærlig talt er det sannsynligvis ikke overraskende for noen, men ifølge ryktene vil Nvidias nye RTX 50-serie kreve betydelig mer strøm. Kortene, som forventes å bli avduket under CES neste uke - spesielt flaggskipmodellen 5090 - sies å ha en termisk designkraft (TDP) på nesten 575 W. Til sammenligning var forgjengeren, RTX 4090, allerede ansett som noe av et strømkrevende kort med sine 450 W TDP.

Denne økningen bringer oss nærmere grensene for hva en enkelt 12VHPWR-kontakt kan levere, som er 600 W. Det er imidlertid viktig å merke seg at høyere maksimalt strømforbruk ikke nødvendigvis betyr at kortene alltid vil trekke mer strøm under faktisk bruk.

For de av dere som vurderer å oppgradere til RTX 5090, kan det være nødvendig å revurdere strømforsyningen til PC-en. Nvidia anbefaler minst 850 W for RTX 4090, og med det økte strømforbruket forventes anbefalingen for RTX 5090 å stige til 1 000 W. Gode nyheter for strømregningen din!

Mer informasjon om Nvidias neste generasjons grafikkort forventes under CES-keynoten, som starter i morgen.

Hvilket grafikkort har du i PC-en din i dag, og er du fristet til å oppgradere?