Nvidias RTX 5080 gir et massivt ytelsesløft

Med en pris på under € 1 200 er RTX 5080 ikke akkurat billig, men det vil gi en massiv ytelsesøkning i forhold til RTX 4080-motstykket. Selv om det fortsatt har 16 GB VRAM, er dette nå syvende generasjon GDDR. Tensor Cores I tillegg har RTX 5080, Ray-Tracing Cores, NVENC og NVDEC også hoppet over en generasjon fremover, og som med andre RTX 5000 Series -kort, støtter det fullt ut DLSS 4, noe som betyr trippel rammegenerering i støttede titler og andre generasjon Reflex -systemet for konkurransedyktige spillere.

Blackwell-kjernen på innsiden er kombinert med 10752 CUDA Cores og er boostet til 2,62 Ghz. Utformingen med to slisser betyr at den faktisk passer inn i et SFF-kabinett, og i motsetning til RTX 5090 bruker denne bare 360 watt ved full belastning, noe som er ganske imponerende med tanke på den høye mengden rå datakraft.

Dette kortet bør bli det foretrukne 4K-spillkortet en stund, og i likhet med sine søsken vil det snart være tilgjengelig i en bærbar PC-versjon, og kanskje enda viktigere, i tredjepartsversjoner som er lettere tilgjengelige enn dette Founder's Edition-kortet.

Vi håper å kunne gi en anmeldelse før lanseringen 30. januar, ettersom Gamereactor har veldig store forhåpninger til 4K-ytelsen til kortet, selv uten DLSS 4. De nye nevrale motorforbedringene bør jevne ut bildene til et nivå der det ikke er noen visuell forskjell mellom native og DLSS-skapte bilder.