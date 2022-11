Ny actionfylt trailer viser co-op i Evil West

HQ

Det har vært et godt år for det ville vesten med blant annet Weird West og Hard West 2, og senere i november får vi også Evil West. Flying Wild Hogs tittel skal slippes på PC, PlayStation og Xbox den 22. november, og utvikleren har nå delt en nærmere titt på co-op, som ser genuint morsomt ut, spesielt med tanke på at Evil West først og fremst er et singleplayerspill.

Co-op er satt opp slik at verten spiller hovedpersonen, mens den andre hjelper til i rollen som en liknende jeger. Sammen vil dere da kunne oppleve hele historien, om enn med litt tøffere utfordringer og et større antall fiender for å kompensere for det ekstra settet med våpen.

Sjekk ut traileren nedenfor.