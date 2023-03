Ny Alien-film starter innspillingen denne uken

HQ

Vi har visst en stund at det er en ny Alien-film på gang, men en ny rapport fra The Hollywood Reporter har nå delt ut noen detaljer om filmen, inkludert når den skal begynne å filme.

Produksjonen er satt til å begynne veldig, veldig snart (denne uken for å være nøyaktig), og filmen vil bli filmet i Budapest fra 9. mars. Når det gjelder hva plottet vil være for filmen, mens eksakte fortellinger og manusdetaljer er under omslag, ble det nevnt at filmen vil dreie seg om en ung rollebesetning som må kjempe for livet mot en Xenomorph, alt på en fjern koloni.

Når det gjelder hvem som skal spille hovedrollen i filmen, vil filmen inneholde Cailee Spaeny, Isabela Mercad, David Johnson, Archie Renaux, Spike Fearn, Aileen Wu og mer, og vil bli regissert av Fede Alvarez, som også skrev manuset sammen med Rodo Sayagues.

Det er ikke nevnt nøyaktig når filmen kommer, og på samme måte vet vi faktisk ikke filmens faktiske tittel, men etter hvert som vi får vite mer vil vi sørge for å holde deg oppdatert.