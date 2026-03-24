Ny amerikansk oppstartsbedrift hevder å kunne bygge hurtigladestasjon på rekordtid

Et nytt ladenettverk for elbiler i USA tar tak i en av bransjens største flaskehalser - konstruksjon og utrullingshastighet. Ionna, en raskt voksende ladeoperatør som støttes av flere bilmerker, har demonstrert at de kan bygge en komplett DC-hurtigladestasjon på bare fem dager, noe som er dramatisk mye raskere enn tradisjonelle ladestasjonsutbygginger, som kan ta flere måneder.

Den rekordstore utbyggingen fant sted i Oklahoma City, der infrastrukturpartneren 3V3i ferdigstilte en ny stasjon på under en uke. De har tidligere redusert byggetiden, men denne gangen mer enn halverte de tiden det tok før de var ferdige, som forklart i videoen nedenfor.

Hastigheten skyldes en annerledes tilnærming. I stedet for å montere alt på stedet, baserte prosjektet seg i stor grad på prefabrikkerte komponenter, integrerte designprosesser og en strømlinjeformet arbeidsflyt for installasjonen. Målet er enkelt: å redusere forsinkelser og få laderne raskere i drift i et marked der rask utrulling er avgjørende.

Når det er sagt, betyr ikke "bygget" at den er i full drift ennå. Selv om selve stasjonen er fysisk komplett - med flere Alpitronic HYC400-ladere som kan levere opptil 400 kW - må den fortsatt aktiveres og kobles til strømnettet før sjåførene kan koble seg til.

