Ny åpen beta kunngjort for Dune: Awakening

Alle fans av sagaen skapt av Frank Herbert og med flere filmatiseringer, den mest anerkjente av Dennis Villeneuve, vet at det neste Dune-spillet kommer 10. juni. Dune: Awakening lover stor fordypning på planeten Arrakis, og en ny beta har nettopp blitt kunngjort for å gi deg sjansen til å oppleve tittelen en måned før utgivelsen.

I denne betaen vil du kunne oppleve overlevelse i ørkenen og en del av akt 1 i historien. Med en filmatisk fortelling vil Dune: Awakening ta spillerne med på en åpen verden-opplevelse i et av de mest innflytelsesrike sci-fi-universene i historien. I tillegg har de sluppet en filmtrailer, som du kan nyte nedenfor.

For å gi deg mer informasjon om denne betaversjonen, er det verdt å vite at den vil pågå over helgen 9.-12. mai, noe som gir tilgang til mange flere spillere enn ved tidligere anledninger. Innholdet som er tilgjengelig vil være de første tjue timene av historien, pluss muligheten til å strømme og dele innholdet fritt. Hvis du er interessert, er det to måter å få tilgang til betaversjonen på. Den første er å gå til Dune: Awakening Steam-siden og registrere deg for betaversjonen. Den andre er å se på Dune: Awakening LAN Party Broadcast den 10. mai, hvor du kan få en nøkkel hvis du deltar.

I tillegg til LAN-partyet blir det også et stopp på PAX East, der du kan prøve spillet personlig og prate med ulike utviklere av tittelen.

Hvis du er interessert i flere historier om Fremen, Sandworms, Bene Gesserit og hele Herberts verden, inviterer vi deg til å registrere deg for betaversjonen. Dune: Awakening er nå tilgjengelig for forhåndsbestilling. Hvis du forhåndsbestiller Deluxe- eller Ultimate-utgaven, kan du glede deg over eksklusive gjenstander og fem dager med tidlig tilgang.

Vil du være den ekte Lisan Al-Gaib?