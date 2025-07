Ny bane annonsert for Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Shadow the Hedgehog fra 2006 var dessverre svært middelmådig og ble raskt glemt, men det var ikke bare dårlig. Den cyberspace-inspirerte banen Digital Circuit står som en av de mest stilistiske noensinne i Sonic-universet, og i september gjør den comeback.

Sega har nå avslørt at et spor dedikert til Digital Circuit vil bli inkludert i Sonic Racing: Crossworlds, og for å gjøre ting enda bedre, er musikken komponert av Takahiro Kai, som ofte har jobbet med Segas største titler.

Hør på musikken og sjekk ut sporet i videoen nedenfor. Spillet slippes 25. september til PC, PlayStation, Switch og Xbox.