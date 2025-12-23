Ny biografi utforsker tankene bak Telegram-grunnlegger Pavel Durov

HQ

En ny biografi tar for seg ideene og motivasjonen til Pavel Durov, grunnleggeren av Telegram, en av verdens mest innflytelsesrike meldingsapper.

Boken er skrevet av den russiske journalisten Nikolay Kononov, og Populisten sporer Durovs vei fra et teknologisk vidunderbarn i St. Petersburg til en milliardær og gründer med en plattform som har mer enn én milliard brukere. Boken bygger på intervjuer med Durov og personer som har jobbet med eller mot ham.

Fra Russland til Frankrike

Kononov beskriver Durov som en "digital populist" som går utenom institusjonene og snakker direkte til brukerne, og som fremmer en ultraliberalistisk visjon om ytringsfrihet. Telegram har blitt viktig for dissidenter, men brukes også av ekstremister og kriminelle.

Boken forteller om Durovs brudd med Russland i 2014 etter et anspent møte med Vladimir Putin, som førte til at han forlot landet og senere bygget opp Telegram fra utlandet. Den belyser også virkningen av hans kortvarige varetektsfengsling i Frankrike i 2024, som forsterket hans mistillit til vestlige myndigheter.

Om boken:

"Boken er resultatet av en 14 år lang etterforskning av Pavel Durovs strategi og tankesett, og fremveksten av Telegram messenger med sine mer enn 1 milliard brukere. Den er basert på en rekke intervjuer med Durov og hans rivaler om hans sammenstøt med Putin, USA og Frankrike, hans bånd til teknologibrødre og manosfæren, hans episke sæddonasjon og hans barndom i de dystre utkantene av St.