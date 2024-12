Ny Black Myth: Wukong -imitasjon på Nintendo eShop

HQ

Etter vårt nylige innlegg om The Last of Us-kopien, har en ny imitasjon dukket opp på Nintendos eShop. Denne gangen er det Wukong Sun: Black Legend, et spill som ligner veldig på det etterlengtede Black Myth: Wukong. 2D-plattformspillet, som skal lanseres 26. desember, har et helt annet gameplay, men reklameteksten og tittelen kan lett forveksles med Game Sciences blockbuster.

Fans i Kina har gitt uttrykk for sin frustrasjon, og anklager ondsinnede utviklere for å utnytte populære spillnavn og lure uinformerte kjøpere. Black Myth: Wukong har vært en etterlengtet utgivelse i Kina, og spillerne har snakket høyt om problemet på sosiale medier.

Foreløpig har verken Nintendo eller utgiveren, Global Game Studio, kommentert situasjonen, men fansen fortsetter å stille spørsmål ved hvilke tiltak som kan iverksettes for å forhindre denne villedende praksisen.

Synes du spillbutikkene burde gjøre mer for å forhindre villedende kopispill, eller er dette bare en del av bransjen?