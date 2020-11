Ny Borderlands 3-DLC og Xbox Series X-oppdatering ute nå

2K har inngått et samarbeid med XboxPope om å lage en Borderlands 3-inspirert Xbox Series X-konsoll. Den er designet for å likne på Claptrap, og kommer med en...

Da Gearbox bekreftet at Borderlands 3 kommer til PS5 og Xbox Series sa de også at vi ville få nye ferdigheter til hver helt og en hemmelig modus. Nå vet vi mer dette....

Da Gearbox endelig bekreftet at Borderlands 3 vil pusses opp på PlayStation 5 og Xbox Series for en måned siden fikk vi mange gode nyheter, men skuffende nok kunne de...

Sinnssyk lanseringstrailer for Borderlands 3: Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck

den 11 september 2020 klokken 12:43 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Endelig er den fjerde og siste Borderlands 3-utvidelsen, kalt Psycjo Krieg and the Fantastic Fustercluck, her. Derfor har også en tilhørende lanseringstrailer også blitt...