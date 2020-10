Ny Call of Duty: Modern Warfare-oppdatering lar deg gjøre spillet mindre

Du ser på Annonser

Call of Duty: Modern Warfare er blant de største i spillverden når det gjelder filstørrelse. Du må regne med rundt 225 gigabyte, og har du da en litt liten harddisk kan det bli ganske irriterende, men nå er hjelpen på vei. Det har nemlig kommet en patch som gjør det mulig å gjøre spillet mindre igjen på PC. Dette meddeler Paul Haile fra Infinity Ward på Twitter, hvor han skrev:

"Tomorrows update will have mode specific uninstall options for PC MW owners"

Du vil kunne avinstallere de delene av spillet du ikke spiller, så om du kun spiller multiplayer kan du slette kampanjen fra harddisken - og motsatt.

Eier du spillet digitalt på konsoll finnes det også liknende løsninger der, men om du har det på disk må du installere hele spillet.