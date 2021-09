HQ

For ikke så lenge siden avduket Relic Entertainment, etter ganske lang tid, endelig Company of Heroes 3, og avslørte at de har tenkt til å utvikle spillet side om side med seriens mest hardkokte fans.

Og hvordan den prosessen ser ut går de mer i dybden med i den seneste utviklerdagboken. Her viser de også mer gameplay.

Spillet skal lanseres i løpet av 2022.