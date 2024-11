Ny Darkwing Duck-tegneserie annonsert

HQ

På begynnelsen av 90-tallet kunne barn glede seg over TV-serien Darkwing Duck, der hovedpersonen med samme navn bekjemper kriminalitet i St. Serien fungerte som en spinoff av TV-serien Ducktales, som ble lagt ned like i begynnelsen av tiåret. Nå har vi nyheter om at Darkwing Duck kommer tilbake, men denne gangen i form av en tegneserie.

Tad Stones, som skapte figuren, vil være involvert i historien som vil bli utgitt av Dynamite Entertainment. Han får også selskap av Daniel Kibblesmith, som tidligere har skrevet tegneserier om blant annet Loke og Deadpool. Stone hadde dette å si om den kommende tegneserien :

"Jeg var henrykt over at Dynamite brakte Darkwing Duck og familien tilbake til tegneseriene med tre, tell dem tre, titler med superkompisene hans og hans ultimate nemesis. Og så trakk de meg inn i galskapen med en haug med variantomslag til denne nye serien. Historiene og tegningene jeg har sett, har fanget komikken og eventyret fra den opprinnelige serien, samtidig som de har gitt det hele en ny vri."

Vi er vel ikke de eneste som håper at dette blir en suksess og fører til mer Darkwing Duck i fremtiden? Helst en ny animert serie og kanskje et videospill...

Darkwing Duck #1 lanseres i februar.

Takk Geektyrant