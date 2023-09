Ny Demon Slayer-tittel for Switch med Mario Party-lignende gameplay

En av de mest populære manganime-seriene de siste årene har vært Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Historien om demonjegeren Tanjiro Kamado som leter etter et middel for å forvandle sin demonsøster Nezuko tilbake til menneske, er en av de mest sette shonen-seriene i verden i dag.

Den har allerede hatt noen møter med videospillverdenen, blant annet i kampspilltittelen Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, selv om den ikke ble så godt mottatt som forventet, med klønete spillopplevelse og en kjedelig opplevelse. Men vi kan få en annen opplevelse neste år med Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Strongest Soldier, en eksklusiv Nintendo Switch-tittel i et partyspillformat som ligner på... vel, et Mario Party. vel, et Mario Party.

Som du kan se av traileren som Aniplex har delt, blir The Strongest Soldier et partyspill med lokal eller online flerspiller for opptil 4 spillere, og har et terning-, bevegelses- og minispillsystem som ligner på Marios partyspill. Spillet skal etter planen lanseres eksklusivt på Nintendo Switch i Japan i 2024, og det er foreløpig ubekreftet om det kommer til Vesten.