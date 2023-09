Ny Devil May Cry-anime kommer til Netflix

Capcom og Netflix har vært gode venner i noen år nå, ettersom strømmetjenesten har en rekke filmer og TV-serier basert på Castlevania, Dragon's Dogma, Monster Hunter og Resident Evil. Nå er det på tide å krysse av enda en elsket serie på listen.

Adi Shankar, mannen som produserer så å si alle anime-serier basert på spill for tiden, har bekreftet at Devil May Cry vil få en åtte episoder lang anime på Netflix i fremtiden. Tilsynelatende ikke så langt inn i fremtiden heller, for kunngjøringen kommer sammen med en trailer som viser at vi får oppleve historien om en ganske ung Dante. Det er de talentfulle folkene hos Studio MIR som lager animeen, så det er en god sjanse for at animasjonene i det minste blir bra. Vi får imidlertid ikke vite når serien kommer, men det kan bare få fansen til å spekulere i om den kommer omtrent samtidig med et nytt spill i det elskede universet.