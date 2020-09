Ny dokumentar om konsollkrigen på 90-tallet

Du ser på Annonser

Tidlig på 90-tallet var Nintendo og Mario kongene av spillbransjen, men så kom en utfordrer, nemlig SEGA med sin blå venn Sonic the Hedgehog. Dette førte til hva vi kjenner som konsollkrigen, da spillverden ble splittet mellom Nintendo og SEGA.

Den 23. september blir det sluppet en ny dokumentar kalt Console Wars på CBS All Access. Her får vi se intervjuer med de som opplevde denne "krigen" tett på. Produsentene er Seth Rogen og Evan Goldberg, og dokumentaren er basert på Blake J. Harris' bok fra 2014 kalt Console Wars: Sega, Nintendo, and the Battle That Defined a Generation.

Som forventet fokuserer dokumentaren på hendelsene som fant sted i USA på den tiden. Men det påvirket også bransjen over hele verden, så den er likevel relevant for oss europeere også.

