Ny dokumentarfilm viser hvordan den ultimate B-filmen blir til i Sharknado-studioet

MockbusterSharknado, en ny dokumentarfilm som gir oss et innblikk i B-filmenes verden og hvordan Hollywoods største kopier blir til, har vist frem sin første teaser. Filmen følger den australske filmskaperen Anthony Frith mens han regisserer en dinosaurfilm med studioet bak Sharknado, The Asylum.

Teaseren begynner med at et av The Asylums hoder sier "at our company, we make shitty movies", og du vet hva du har i vente allerede fra de første sekundene. Det ser ikke ut til at innholdet i filmene vil bli forkledd som noe mer enn det er, men kanskje kan Frith i løpet av dokumentaren finne en viss verdi i disse perfekte stoner-filmene.

Mockbuster Filmen har foreløpig ingen lanseringsdato, selv om traileren sier at den kommer snart, så vi får holde øynene åpne for en lavbudsjettsdokumentar om andre lavbudsjettsfilmer.