Ny Double Dragon kunngjort med en planlagt utgivelse i 2025

Det var bare i fjor at vi fikk sjansen til å henge med brødrene Billy og Jimmy Lee i Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, utviklet av Secret Base. Nå er det allerede bekreftet at det kommer nye slagsmål.

HQ

I det siste Weekly Famitsu avslører Arc System Works at de jobber med et 3D beat 'em up som skal lanseres neste år til PC, PlayStation og Xbox (man kan også anta at Switch 2 vil være inkludert når det avsløres). Denne nye Double Dragon -tittelen har ikke noe navn ennå, men med tanke på utviklerens Guilty Gear -franchise, vet de en ting eller to om kampspill og vakkert designet grafikk.

