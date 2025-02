Ny dusørjakt på papirløse migranter i Missouri og Mississippi

HQ

I et kontroversielt utspill som fortsetter å fyre opp under den pågående innvandringsdebatten i landet, har to republikanske lovgivere i USA foreslått en dusørordning rettet mot papirløse innvandrere. I henhold til denne planen vil alle som gir informasjon som fører til pågripelse av en papirløs migrant, bli belønnet med 1000 dollar.

I Missouri debatteres forslaget aktivt i delstatsforsamlingen, mens forslaget i Mississippi ble stanset denne uken etter å ha møtt betydelig motstand. Kritikerne advarer om at dette kan føre til raseprofilering og øke spenningene i et allerede polarisert klima. Lovforslaget innebærer blant annet opprettelsen av et "dusørjegerprogram", som gjør det mulig for sivile å spore opp og arrestere papirløse migranter på samme måte som Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Republikanernes talsmenn hevder at dette vil bidra til å bekjempe kriminalitet og beskytte lokalsamfunnene. Kritikere, som delstatssenator Barbara Washington, mener imidlertid at det vil oppmuntre til diskriminering basert på hudfarge og språk. Selv om enkelte delstater har fremmet innvandringsfiendtlig lovgivning i tråd med president Donald Trumps holdning, er forslaget fortsatt kontroversielt, noe som gjenspeiler den pågående debatten om innvandringspolitikk i landet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan forslaget vil utvikle seg.