Ny F1 2021-trailer viser mer fra Braking Point

Det er mange nye ting i den nye traileren til F1 2021, inklusiv en tospillers karrieremodus, Real-Season Start og ikke minst den innvirkningen som de nye konsollene har hatt. Med Braking Point kan vi forvente å spille som ett av fem lag, hvor man får spille seg gjennom både F2 og F1 i løpet av tre sesonger.

Tospillers-karrieremodusen gir mulighet for å jobbe sammen, eller mot hverandre, inklusiv kontraktforhandling og lagbytte.

Real-Season Start lar deg følge den virkelige verdens sesongforløp.

F1 2021 vil også tilby mer grundig statistikk, blant annet Focus Attribute som vil bli oppdatert gjennom sesongens utvikling.

De nye konsollene har også gjort det mulig å få et enda bedre og mer realistisk spill, og i et blogginnlegg på EAs hjemmside kan vi lese:

"Taking advantage of the new hardware, F1® 2021 delivers all these features with a stunning graphical uplift, better loading times, and force feedback, and a much more detailed damage model."

Nedenfor kan du se en ny trailer som viser hva F1 2021 har å by på når det lanseres den 16. juli til konsoller og PC.