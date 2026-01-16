Ny Fallout-serie på vei når Shelter blir et realityshow

Fallout: Sesong 2 er nå over halvveis, med bare noen få episoder igjen. En tredje sesong er allerede bekreftet, men det er ikke sikkert vi trenger å vente på den før vi får se mer Fallout på TV.

HQ

Det er nå bekreftet at Fallout Shelter blir en TV-serie (noe det tidligere har gått rykter om), men ikke forvent noe som ligner på det vanlige showet. Fallout Shelter blir i stedet en doku-såpe, og castingen er nå offisielt i gang - takket være at vi nå vet litt mer om formatet :

"Fallout Shelter (arbeidstittel) er en ny realitykonkurranseserie basert på det populære Amazon-dramaet og dataspillet med samme navn. Beboerne (deltakerne) bor sammen i et topphemmelig hvelv, der de skal konkurrere i en rekke spill som tester de syv kjerneegenskapene fra Fallout-verdenen. Styrke, persepsjon, utholdenhet, karisma, intelligens, smidighet og flaks (S.P.E.C.I.A.L).

Serien vil ikke bare teste beboernes kjerneegenskaper, men også deres lojalitet og allianser. Det er et spill om maktdynamikk, popularitet og sosial strategi som til slutt vil resultere i en stor pengepremie, men har du det som skal til for å være den mest S.P.E.C.I.A.L?"

Hvis du har lyst til å flytte inn i et Vault og bli filmet, sannsynligvis med utfordringer og intriger, kan du melde din interesse her. De vil blant annet vite hvor smart, smidig og heldig du er. Den endelige vinneren kan se frem til "en stor pengepremie" - og de vil også vite hva du vil gjøre med pengene hvis du er den lykkelige vinneren.

Vi vet ikke når Fallout Shelter får premiere, men søknadsfristen er 15. februar, og etter det kan vi anta at produsentene vil begynne å vurdere deltakerne og komme i gang.