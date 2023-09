Ny Gen V-trailer viser at den er like sprø som The Boys

HQ

The Boys får sin første live-action-spinoff senere denne måneden når Gen V har premiere på Amazon Prime Video. Her får vi følge yngre superhelter på Godolkin University School of Crimefighting, som selvfølgelig drives av Vought International - med akkurat så mye etikk og moral som du kanskje hadde forventet.

I en ny trailer for Gen V får vi et bedre innblikk i Marie Moreau (spilt av Jaz Sinclair), som har noen ganske spektakulære krefter. Vi vil ikke si mer enn dette for å unngå å ødelegge moroa for deg... sjekk den ut nedenfor.

Gen V har premiere 29. september.