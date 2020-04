Ny Hunger Games-film om President Snow er på vei

Suzanne Collins, som skrev de populære Hunger Games-bøkene, er aktuell med prequel-boken "The Ballad of Songbirds and Snake" som slippes den 19. mai, og naturligvis er filmselskapet Lionsgate interessert i dette. Etter fire Hunger Games-filmer kan The Hollywood Reporter altså bekrefte at en femte film nå er på vei.

Prequel-boken kommer altså til å utspille seg mange år innen Katniss Everdeen stjal verdens hjerter, og kommer til å handle om en 18 år gammel Snow og hans karriere innen han ble en blodtørst tyrann. Francis Lawrence regisserer filmen, mens Michael Arndt står for manuset.

Skal du lese boken og se filmen?