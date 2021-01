Ny informasjon om Limbo-utviklernes tredje spill

Du ser på Annonser

Det danske studioet Playdead har gjort seg bemerket med to prisvinnende spill, Limbo og Inside, og de har i en lengre periode jobbet på et prosjekt som de beskriver som deres største og mest ambisiøse hittil.

Men hva handler det egentlig om? Tidligere har de ansatte vært ganske hemmelighetsfulle, og sånn kommer det til å fortsette, men litt nye detaljer har vi nå fått.

Takket være en rekke nye stillingsutlysninger på deres hjemmeside vet vi nå med sikkerhet at spillet foregår i tredjeperson, og er et science fiction-eventyr.

"Our current project is a 3rd person, open world, science fiction adventure built for multiple platforms on Unreal Engine and published by Epic Games Publishing,"

Utover det står det at spillet foregår i et "distansert hjørne av universet". Du kan se noen bilder fra det nedenfor.