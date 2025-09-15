Ny innside-rapport: "8 utviklere har fortalt meg at Red Dead Redemption 2 kommer til Switch 2"

HQ

Sist fredag så en veldig spesiell Nintendo Direct, den lengste i historien uten en ny maskinvarekunngjøring involvert (selv om det var en til slutt!). Og selv om det ble presentert dusinvis av spill til Nintendo Switch og Nintendo Switch 2, kunne ikke redaksjonen helt få ro i sjelen da sendingen var over: Hvor er kunngjøringen av Red Dead Redemption 2 på Switch 2?

Grunnen er enkel. Vi var blant de første, sammen med mediet Nintendúo, til å hevde at Rockstar planla å lansere RDR2 på Nintendo Switch 2. Tre måneder etter konsollens lansering har vi nå en ganske full utgivelsesplan, men Arthur Morgans Wild West-opus er ingen steder å se.

Heldigvis er vi ikke de eneste som holder øye med denne mulige kunngjøringen, og nå hevder innsideren Reece "Kiwi Talkz" Reillys konto, en innsider med en høy tidligere hitrate, at spillet faktisk fortsatt er på vei, og spekulerer i årsakene til fraværet fra Direct. I utgangspunktet hevder han at både Nintendo og Rockstar er store selskaper med veldig stram kontroll over produktene og kunngjøringene sine, og forventer alltid å gjøre de store direkte.

Rockstar kunngjorde allerede Red Dead Redemption for Nintendo Switch 1 på egen hånd, samt GTA Trilogy, uten å stole på Nintendos egne arrangementer. Forhåpentligvis vil det samme nå skje med RDR2, ettersom innsideren legger til at "8 utviklere har fortalt meg at Red Dead Redemption 2 kommer til Switch 2".

Hva tror du, tror du vi vil se en "overraskende" kunngjøring av Red Dead Redemption 2 for Nintendo Switch 2 i løpet av de neste månedene, kanskje før utgivelsen av GTA VI i mai 2026?