Ny iOS-oppdatering tilføyer støtte for DualSense- og Xbox Series-kontrollere

Apples forhold til å tillate andre spillselskapers innhold på deres plattformer, samt sikre støtte av for eksempel kontrollere, har vært en noe blandet opplevelse. PÅ den ene siden kan du i dag bruke en DualShock 4-kontroller på AppleTV til Apple Arcade, men de tillater fortsatt ikke tjenester som Microsofts xCloud.

Heldigvis er de nå i gang med å introdusere offisiell støtte for de nye kontrollerne, nemlig DualSense- og Xbox Series-kontrollerne. Det fremgår via MacRumors, som har slått fast at det i oppdatering 14.5 kommer støtte for disse.

Oppdateringen er for øyeblikket kun i beta, men den kommer snart til iOS-brukere. Så er spørsmålet bare om xCloud snart blir tilgjengelig også.