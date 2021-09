Ny iPad Mini er på vei

HQ

Nytt for dagen fra Apples event var at det i tillegg til en ny Apple Watch og nye iPhone-modeller også kommer en ny iPad Mini. Den minste og ofte litt oversette av Apples nettbrett. Kantene har krympet og er nå behagelig avrundet, den har også arvet mange av de tekniske fremskrittene som ble gjort på de dyrere modellene. Skjermen har også vokst litt og er 8,3", til sammenlikning var forgjengeren 7,9". iPad Mini har også USB-C, Touch ID og nye høyttalere sammen med et bedre kamera på 12MP både foran og bak. Den får også støtte for Wi-Fi 6 og 5G samt (selvsagt) Apple Pencil.