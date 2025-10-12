Ny Jumanji bekreftet å være i tidlig produksjon

HQ

For de av dere som har gått glipp av jungeleventyrene i Jumanjis vanvittige verden, her er noen gode nyheter. En ny film er bekreftet, med en lanseringsdato satt til 11. desember neste år. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black og Karen Gillan er tilbake, og sammen med nykommerne er Burn Gorman og Brittany O'Grady med i rollene sine. Begge har nylig hatt store roller i blant annet The White Lotus og Beetlejuice, Beetlejuice. I tillegg er det også bekreftet at Jaske Kasdan nok en gang skal styre prosjektet.

Med tanke på at Welcome to the Jungle og The Next level begge spilte inn henholdsvis over 800 millioner dollar, kommer det neppe som noen overraskelse at en tredje film nå er på trappene. Det er snarere overraskende at det har tatt studioet så lang tid å få ting i gang igjen.

Ser du frem til en ny runde med Jumanji-galskap?