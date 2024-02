Ny Jurassic World-film bekreftet for premiere i juli 2025

HQ

For to uker siden fikk vi vite at Jurassic Park-forfatteren David Koepp skrev på en ny Jurassic World-film som noen håpet kunne få premiere allerede i 2025 etter å ha hørt fantastiske ting om manuset. Jeg sa da at det hørtes optimistisk ut siden vi ikke hadde hørt noe om en regissør ennå. Vel, Universal har jobbet raskt i det siste.

Deadline har fått bekreftet at David Leitch er i sluttforhandlinger om å regissere den nye Jurassic World, og Universal er så sikre på at en avtale blir inngått at de har kunngjort at den nye filmen får premiere 2. juli 2025.

Å la Leitch regissere en film i denne nye Jurassic-æraen vil definitivt være interessant med tanke på at han har gitt oss filmer som Atomic Blonde, John Wick, Deadpool 2, Fast & Furious: Hobbs & Shaw og Bullet Train. Ikke akkurat den typen filmer man først tenker på når noen nevner Jurassic Park eller Jurassic World, så jeg er spent.

Hva med deg?