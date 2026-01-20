Ny kinesisk elbil-roadster er på vei til Europa

HQ

Tesla Roadster ser ut til å ha det tøft med å få ferdigstilt verktøy, design og produksjon, noe som betyr at det fortsatt vil ta noen år før du kan kjøpe en, spesielt i Europa. Men Kina er i ferd med å få mer fart på markedet for elbil-roadstere etter suksessen med MG Cyberster.

SC01 fra den kinesiske produsenten JMEV kommer til Europa i år, som rapportert av InsideEVs. Det er en liten toseter EV støttet av Xiaomi, og ønsker å fylle gapet som Tesla Roadster etterlater seg.

Den produserer 430 hestekrefter gjennom en drivlinje med to motorer, som gir firehjulsdrift, og denne kommende EU-versjonen vil kunne komme seg fra 0-100 kilometer i timen på 2,9 sekunder. Enda bedre er WLTP-rekkevidden på rundt 500 kilometer.

Den europeiske modellen skal bygges i Italia, men det er fortsatt uklart hvor og hvordan monteringen skal foregå.