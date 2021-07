Ny kjendis klar for The Last of Us

Det gikk forståelig nok lang tid mellom hver gang vi hørte noe om den planlagte The Last of Us-filmen, men man kan si at Sony og HBO har kompsenert for dette etter å ha bestemt seg for en serie i stedet. I kveld er det tid for å avsløre hvem som skal spille enda en velkjent figur.

For det har blitt bekreftet at det er Anna Torv (blant annet kjent for Fringe, Mindhunter og Heavenly Sword) som skal være Tess i HBO sin The Last of Us-serie. Som om rollebesetningen ikke var bra nok med Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce, Merle Dandridge og gjengen...