Ny korrupsjonsundersøkelse viser at mange land er på sitt verste nivå på over ti år

En ny undersøkelse om korrupsjon i offentlig sektor har avdekket alarmerende funn, og flere land, deriblant USA, Frankrike, Russland og Venezuela, oppnår sin dårligste score på over ti år.

Transparency Internationals korrupsjonsindeks 2024, som er basert på 13 kilder som Verdensbanken og World Economic Forum, har satt søkelyset på den globale kampen mot korrupsjon, og påpeker at til tross for den pågående innsatsen, er fremgangen sviktende.

Sør-Sudan havner nederst på listen med en dyster poengsum på bare åtte poeng, og går dermed forbi Somalia. Andre land som USA, Frankrike, Tyskland og Mexico har også opplevd tilbakegang, og USA kritiseres for svakheter i sin rettslige kontroll.

Transparency International advarte også om at korrupsjon fortsetter å hindre klimatiltak, og at dårlig forvaltning av klimafond utgjør en betydelig risiko. Foreløpig gjenstår det å se hvordan landene vil reagere på det økende presset for åpenhet og ansvarlighet.

