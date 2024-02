Ny Lara Croft avslørt for nytt Tomb Raider på uhøytidelig måte

HQ

Crystal Dynamics jobber hardt sammen med Amazon Games for å lage et nytt Tomb Raider -spill. Vi vet ikke når det kommer ut, men vi har fått en første titt på den nye Lara Croft via det offisielle Tomb Raider-nettstedet.

Du må være medlem hvis du vil se det på nettet, men vi har tatt med bildet nedenfor. Det ser ut til at Lara går tilbake til et mer klassisk design i det nye spillet, med kort brun shorts, blå topp og to pistoler.

Det kan også bety at vi går tilbake til en mer klassisk måte å spille på. I stedet for de grusomme, jordnære Tomb Raider-spillene vi har hatt tidligere, er det kanskje duket for mer eksplosiv action denne gangen.

Hva synes du om Laras nye utseende?