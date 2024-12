Ny League of Legends-serie under utvikling

HQ

For noen dager siden diskuterte vi Arcane skaperen Christian Linkes spennende planer om å utvide League of Legends-universet, og nå har han delt noen spennende oppdateringer om hva som skal komme. I et nylig intervju med The Direct bekreftet Linke at flere spin-offs for tiden er under utvikling, selv om de fremdeles er i de tidlige stadiene. Disse nye seriene vil utforske både nye karakterer og fortsette historien fra Arcane, noe som gir fansen enda mer å se frem til.

"Vi har definitivt en rekke produkter som på en måte er født ut av 'Arcane'. Vi er i en prosess der vi bare utvikler. Ingenting er i full produksjon ennå, men vi jobber ganske aggressivt med å utvikle noen få av dem som vi er veldig begeistret for."

"Vi ønsker å fortelle flere historier... Noen av dem vi utvikler akkurat nå, er helt nye karakterer fra IP-en vår, og andre er en fortsettelse av 'Arcane."

Mens detaljer om hovedpersonene forblir under omslag, ertet Linke at noen kjente ansikter fra Arcane kan komme tilbake. Med tanke på at sesong 2s finale etterlot mange ubesvarte spørsmål, er det mulig at kjære karakterer kan gjøre comeback - eller kanskje helt nye mestere vil dukke opp fra League of Legends-universet.

Hva er du mest spent på å se i disse kommende League of Legends spin-offene? Nye karakterer, eller et dypere dykk inn i karakterene vi allerede kjenner?