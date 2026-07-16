Ny leder i Saber plasserer KOTOR-remaken «forhåpentligvis» i selskapets utgivelsesplan for 2028

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Star Wars: Knights of the Old Republic Remake kan komme i løpet av de neste par årene, ettersom Saber Interactives nye forretningssjef har bekreftet at det er en sjanse for at det blir en del av studioets utgivelsesplan for 2028. Dette kommer flere år etter at remaken først ble annonsert og deretter overført fra Aspyr til Saber etter en påstått dårlig mottatt presentasjon for Lucasfilm.

Som Wccftech har fanget opp, svarte den nye Saber-lederen Steve Allison på en fan som spurte om mikrotransaksjoner i det allerede bekreftede Warhammer 40,000: Space Marine III.

«Min jobb er ikke å presse penger ut av Sabers produkter gjennom slike taktikker. Vi forbereder oss på å gi ut flere spill, og jeg er her for å organisere gruppen i forberedelse til porteføljen som skal settes sammen for 2028 (akkurat som da jeg kom til Telltale i 2010; og det var heller ikke noe selskap som drev med mikrotransaksjoner). Det inkluderer Space Marine, Wick, forhåpentligvis en nyinnspilling av KOTOR og noen få titler som ennå ikke er kunngjort. Som selskap har Saber aldri satset på mikrotransaksjoner; det er ikke slik vi lager produktene våre,» sa Allison.

Selv om dette gir KOTOR-fans håp om at remaken ikke er så langt unna som de kanskje har fryktet, bekrefter det også lanseringsvinduene for oppfølgeren til Warhammer 40,000: Space Marine og John Wick-spillet fra Saber. Det ser ut til at utvikleren også er mye mer trygg på disse datoene. Uansett, selv om to år fremdeles kan virke som lang tid for et spill som ble avslørt i 2021 – spesielt med tanke på at vi lurer på om KOTOR-remaken er avlyst annenhver uke – gir dette i det minste et solid glimt av håp, selv om man bør ta denne informasjonen med en stor klype salt.