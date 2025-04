Ny lekket demo bekrefter gamle Ridge Racer 8 Switch-rykter

For mange år siden var Ridge Racer en av målestokkene for arkade-racerspill på konsoller. Men markedet har endret seg for mye siden et spill har blitt utgitt på nivå med franchisen ... eller til og med sjangeren, som gradvis har mistet populariteten. For syv år siden fortalte vi at et nytt Ridge Racer 8 var på vei som eksklusivt spill til den nylanserte Nintendo Switch.

HQ

Takket være internett har en build (en kjørbar kode, vist som en demo) av hvordan denne tittelen opprinnelig så ut, nå blitt avdekket. Det ble designet, noe som bekrefter den opprinnelige lekkasjen, av Bandai Namco Studios Singapore, før de gikk videre til et første Metroid Prime 4 som også endte opp med å bli kansellert.

Ridge Racer Switch brukte Unreal Engine 4-grafikkmotoren. Koden dateres tilbake til 2017, noe som sammenfaller med en mulig 2018-utgivelse med Nintendo Switch i full gang. Bandai Namco ser ut til å ha andre planer i tankene, så det ser ikke ut til at fansen vil få en ny oppføring til serien i nær fremtid.

Har du fortsatt håp for Ridge Racer fremover, eller har du allerede parkert forventningene dine? Kanskje de vil plukke det opp nå for Switch 2 gitt Nintendo og Bandai Namco nære forhold?