Ny lov vedtatt i California som vil tvinge sosiale medier til å slette brukerdata når de deaktiverer kontoen deres

California har nylig vedtatt et lovforslag som vil beskytte brukerdata fra nettselskaper og sosiale medier ytterligere. Den nye loven AB 656 krever at det skal være enkelt og tydelig å avslutte en konto.

Det betyr også at når kontoen din er borte, hvis du velger å slette den, vil ikke selskapene lenger kunne beholde dataene dine. "Det skal ikke være vanskelig å slette kontoer i sosiale medier, og det skal ikke være enda vanskeligere å ta tilbake kontrollen over personopplysningene sine. Med disse lovforslagene kan brukere av sosiale medier være sikre på at når de sletter kontoene sine, etterlater de ikke dataene sine," sier Californias guvernør Gavin Newsom.

"Brukerne av sosiale medier fortjener å ha tillit til at de enkelt kan slette kontoen sin, og når de gjør det, slettes også personopplysningene deres", la parlamentsmedlem Pilar Schiavo til.

Denne loven vil åpenbart påvirke californierne mer enn noen andre, men den kan være begynnelsen på et opprør mot at sosiale medier har uinnskrenket kontroll over brukerdata.

