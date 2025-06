Ny Mario Kart World oppdatering har virkelig gjort samfunnet forbanna

HQ

Nintendo og nettspill har ikke alltid vært en dans på roser. Det har ofte føltes som om selskapet nærmest bevisst har gjort det vanskelig ved å tilby altfor begrenset støtte, og ved å komplisere ting med løsninger som Friend Codes og utilstrekkelig chat.

Med Switch 2 så det imidlertid bedre ut, men i dag har Nintendo pådratt seg brukernes vrede ved å oppdatere Mario Kart World. De fleste er nok enige om at de såkalte pausebanene (som går mellom destinasjonene) ikke er fullt så bra som de tradisjonelle banene, og derfor er det mange som velger Random når de spiller online VS Race. Hvis Random vinner, får du spille et vanlig tre-runders løp.

Nintendo følte tydeligvis at fansen spilte Mario Kart World på feil måte, og derfor har de nå nedgradert dette kraftig. Etter oppdateringen er Random ikke lenger det samme som å kjøre et tradisjonelt trerundersløp, ettersom det også kan bli et pauseløp.

Nintendos forsøk på å kontrollere spillere fra å kjøre på banene som samfunnet foretrekker, har blitt møtt med voldsom kritikk. I en tråd på Resetera skriver brukere blant annet :

"Hva pokker. De har rett og slett ødelagt alt på nett nå."

"Nintendo har et velkjent hat mot folk som har det gøy på andre måter enn det Nintendo ville at de skulle ha det gøy."

"Jepp, det er absolutt den mest Nintendo-aktige måten å svare på noe samfunnet helt klart har problemer med. Fantastisk arbeid."

"Vanvittig endring. De må legge til en klassisk online/turneringsmodus ASAP, og i stedet lapper de ut løsningen."

"De så at spillerne ropte etter en mer tradisjonell online-modus og gjorde ... det stikk motsatte av det de ønsket. Kudos!"

Ser vi på Reddit, er situasjonen den samme, og skuffede Mario Kart World spillere skriver :

"så du kan bare ikke unngå pause på nettet nå 🙃 og det som er verre er at de velger mellom de 3 sporene som allerede er tilgjengelige. dette er så irriterende at jeg kanskje ikke engang spiller online lenger"

"Det må komme en klassisk modus. De må forstå HVORFOR alle velger tilfeldig, ikke sant?

".....right?"

"Dette er Nintendo"

Hvis vi sjekker Bluesky, er situasjonen den samme, og et søk på Mario Kart viser at kritikken er voldsom :

Hva synes du selv om dette? Er det riktig av Nintendo å prøve å tvinge fansen inn på pausebanene (som vanligvis er sprintbaner ettersom de går mellom to destinasjoner, og dermed mindre spennende), eller burde de heller prøve å legge til rette for spillerne i stedet? Sjekk ut hele listen over alt som er oppdatert her.